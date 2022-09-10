حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 10-9-202 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق العاشر من سبتمبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ارتفاعا في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد اعتدالا ورطوبة خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تميل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، إلى وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 23

مطروح 29 25 درجة

سوهاج 37 24

قنا 40 27

أسوان 41 27

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم والعظمى غدًا

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

الإدارية الصغرى 24 والعظمى 34

بنها الصغرى 24 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 32

المنصورة الصغرى 24 والعظمى 33

دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

السويس الصغرى 23 والعظمى 34

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34

شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 34

طنطا الصغرى 24 والعظمى 33

شلاتين الصغرى 28 والعظمى 36

الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31

العلمين الجديدة الصغرى 23 والعظمى 30

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 33

مطروح الصغرى 25 والعظمى 29

السلوم الصغرى 24 والعظمى 30

سيوة الصغرى 22 والعظمى 33

العريش الصغرى 24 والعظمى 31

رفح الصغرى 23 والعظمى 31

الطور الصغرى 27 والعظمى 34

سانت كاترين الصغرى 20 والعظمى 31

رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 35

نخل الصغرى 18 العظمى 32

طابا الصغرى 25 والعظمى 33

نويبع الصغرى 26 والعظمى 35

حلايب الصغرى 26 والعظمى 34

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 37

مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 37

الفيوم الصغرى 23 والعظمى 35

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 35

المنيا الصغرى 24 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 36

سوهاج الصغرى 24 والعظمى 37

قنا الصغرى 27 والعظمى 40

الأقصر الصغرى 26 والعظمى 38

أسوان الصغرى 27 والعظمى 41

الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 39

أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 41