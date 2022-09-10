بنك مصر لـ" الفجر": كابيتر لم تحصل على أي تمويلات من البنك

قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر، إن شركة كابيتر للتجارة الالكترونية التي أعلنت هروب مؤسسيها بمبالغ قروض قيمتها 33 مليون دولار، لم تحصل على أي تمويلات أو تسهيلات ائتمانية من البنك سواء لصالح الشركة نفسها أو اعضاء بمجلس إدارتها.

وسبق وأن قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة كابيتر بغرض تمويل تجار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتعاملين مع الشركة ويتم تمويلهم من خلال behavioral scoring model، ودون تقديم قوائم ماليه.

وأكد الاتربي، على أنه لا يوجد اي شخص من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة اقترض من البنك أي أموال لصالحه، مشيرا إلى أن البنك يتبع ينفذ عدد من قواعد رقابية صارمة وفقا لتعليمات البنك المركزي، قبل حصول الشركات على تمويل للتأكد من قدرتها على السداد وضمان حقوق المودعين.

وكانت شركة كابيتر للتجارة الالكترونية، أعلنت عزل الأخوين محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات لعدم وفائها بواجباتهم تجاه الشركة، ووعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة، على أن يتم تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، رئيسا مؤقتا للشركة.