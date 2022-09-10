الاسكان: حققنا نسب إنجاز متقدمة للقضاء على العشوائيات

الاقتصاد
وزير الاسكان والقضاء
وزير الاسكان والقضاء على العشوائيات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ ٩٦ عمارة تضم ٣٣٦٠ وحدة سكنية بمساحات 90 و115 مترا مربعا، و٩٦ وحدة إدارية و٩٦ محلًا تجاريًا بمشروع سكن بديل العشوائيات بالحى الـ١٤بمدينة العبور الجديدة، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة، بنسب إنجاز متقدمة.
 

وأضاف الوزير أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطرق وأماكن انتظار السيارات بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بالحى ١٤، لافتًا إلى أن الحي يضم ٨٠٦ عمارات بالمشروع  نموذج ٩٠م، بإجمالي ١٩٣٤٤ وحدة سكنية والمدرجة في خطة التسليم لحاجزيها قريبًا.
 

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بمشروعات الإسكان بالمدينة، بسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع مراعاة الجودة المطلوبة فى التشطيبات.
 

وأكد أن مسئولى الجهاز يتابعون معدلات التنفيذ أولا بأول من مواقع العمل، كما يتم الاهتمام بتوافر الخدمات المختلفة، لتكون جاهزة للتشغيل بالتوازى مع تسكين المواطنين المستحقين.

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