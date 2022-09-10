" التجاري الدولي "يتصدر قائمة الاسهم الاكثر تداولا بالبورصة المصرية

تصدر سهم البنك التجاري الدولي قائمة الاسهم الاكثر تداولات بالبورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بقيمة 655.6 مليون جنيه.

واحتل المركز الثاني في القائمة سهم " مدينة نصر للاسكان والتعمير" بقيمة 423 مليون جنيه، ثم سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات بقيمة 414 مليون جنيه، تلاه سهم دايس للملابس الجاهزة بقيمة 358 مليون جنيه، وبلتون المالية القابضة بقيمة 96 مليون جنيه.

البورصة تربح 22.7 مليار جنيه في اسبوع:

وكان رأسمال السوقي لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع ربح نحو 22.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى 702 مليار جنيه مقارنة 679.9 مليار جنيه الأسبوع السابق.

المؤشر السبعيني يقفز 5%:

وجاءت مكاسب رأسمال السوقي للبورصة مدعومة بارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسي ولا سيما الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث صعد مؤشر " إيجي أكس 30" الرئيسي بنسبة 3.31% ليصل إلى مستويات 10266.35 نقطة، وقفز المؤشر السبعيني " إيجي أكس 70" بنسبة 5.02% ليصل إلى مستويات 2274 نقطة، وطالت المكاسب المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة إيجي أكس 100 بنسبة 4.78% ليصل إلى مستويات 3256.17 نقطة.

17 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو17 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 4.2 مليون ورقة منفذة على 296 ألف عملية ؛ وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت4.4 مليون ورقة منفذة على 275 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

الاسهم تستحوذ على 46% من إجمالي قيم التداولات:

استحوذت الأسهم على 46.3 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.6 % خلال الأسبوع الماضي، في حين استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 6.86 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.7 %والعرب على 6.5 %وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 613 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 52.9مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.