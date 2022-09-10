موعد مباراة الوداد ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الوداد ونهضة بركان، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، خلال الفترة الأخيرة، حيث يسعى العديد من متابعي ومحبي الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الوداد ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الأفريقي لمشاهدة اللقاء.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة الوداد ونهضة بركان في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير "مولاي عبد عبدالله"، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الوداد ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي

موعد مباراة الوداد ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي، سيكون مساء اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن تذاع المباراة الذي ستجمع بين فريقي الوداد الرياضي بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره نهضة بركان بطل الكونفدرالية الأفريقية، في نهائي كأس السوبر الأفريقي عبر قناة beIN Sports HD 4، بتعليق جواد بدة، وقناة Arryadia TNT HD، بتعليق هشام فرج.

ونجح فريق الوداد المغربي في حسم لقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية على حساب النادي الأهلي المصري، بنتيجة 2-0 بالمباراة النهائية، بينما توج فريق نهضة بركان ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

موقف الوداد ونهضة بركان في الدوري المغربي

ويحتل فريق الوداد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 4 نقاط، جمعها من لقاءين، بعدما حقق الفوز في مباراة، وحسم التعادل في مثلها.

فيما يأتي فريق نهضة بركان في المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة فقط، حصدها من مباراتين، بعدما تعادل في مواجهة، وتلقى الهزيمة في مثلها.