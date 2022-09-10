من هو Bruno Savio مهاجم الاهلي المحتمل؟ أرقامه وأبرز المعلومات عنه "برونو سافيو"

تصدر اللاعب البرازيلي Bruno Savio، اليوم السبت 10/9/2022، قائمة ترتيب تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك عقب اقترابه من الانضمام للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

واقترب مسئولو النادي الاهلي من حسم التعاقد مع اللاعب البرازيلي برونو سافيو Bruno Savio مهاجم فريق بوليفار البوليفي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقا لما أعلنته تقارير الصحافة البوليفية.

وأشارت التقارير البوليفية، أن الاهلي اقترب وبشكل كبير من حسم صفقة اللاعب البرازيلي Bruno Savio صاحب الـ28 عامًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أرقام البرازيلي Bruno Savio مهاجم الاهلي المحتمل، وأبرز المعلومات عنه "برونو سافيو"، وهو على النحو التالي:-

أرقام Bruno Savio مهاجم الاهلي المحتمل

تبلغ قيمة بورنو سافيو مليون دولار وفقا موقع ترانسفير ماركت، ويجيد Bruno Savio اللعب في أكثر من مركز أبرزها؛ رأس الحربة ولاعب خط الوسط الهجومي فضلا عن إجادته في اللعب في مركز الجناح الهجومي "الأيمن والأيسر".

شارك برونو سافيو Bruno Savio مع فريقه في الدوري البوليفي لموسم 2021/2022 في 16 مباراة نجح خلالهم برونو في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدف، بينما سجل بشكل عام هذا الموسم حتى الآن في 31 مباراة 16 هدف وصنع 4 آخرين خلال 4 بطولات شارك فيهم مع ناديه.

أهداف Bruno Savio في جميع المراكز

مركز المهاجم: شارك في51 مباراة في مركز رأس الحربة سجل 20 هدفا وصنع 6 أهداف.

مركز خط الوسط: شارك في 35 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 7.

مركز الجناح الأيمن: شارك في 7 مباريات سجل هدف وحيد.

مركز الجناح الأيسر: شارك في 9 مباريات لم يسجل وصنع 3 أهداف.

بدأ Bruno Savio مسيرته مع أمريكا البرازيلي وتمت إعارته إلى كويابا إسبورتي، ثم انتقل إلى براجانتينو ومنه عاد إلى أمريكا فريقه الأول.

وأعير Bruno Savio مجددا إلى كويابا ثم انتقل إلى لوليتانو البرتغالي ومنه أعير إلى إن كي استرا الكرواتي.

وانتقل برونو سافيو إلى آفاي البرازيلي معارا، ثم أعير إلى جواراني البرازيلي، وفي النهاية استقر في صفوف بوليفار منذ يناير من العام الماضي.