الأسهم السعودية تنخفض للأسبوع الثالث على التوالي

انخفضت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي، في أطول سلسلة تراجع أسبوعية منذ حزيران (يونيو)، حيث أغلقت عند 11834 نقطة فاقدة 308 نقاط بنحو 2.5 في المائة، مسجلة أدنى مستوى في شهرين.



بينما مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع 41 نقطة بـ2.5 في المائة.



وضغطت جميع القطاعات على السوق ما عدا الإعلام والترفيه الرابح الوحيد.

وفقدت السوق مستويات 12 ألف نقطة، ما يجعلها أكثر عرضة للضغوط البيعية ما لم تكن السوق مستعدة لتلك المستويات في مطلع الأسبوع المقبل.



ومع بدء الجائحة في 2020 لم تتراجع السوق لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي. والتراجع لأسبوع رابع قد يشير إلى أن هناك تغيرا في رغبات المتعاملين بتفضيل البيع في الوقت الحالي، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط، وتشديد السياسة النقدية.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12142 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة خلال الفترة عند 12227 نقطة رابحا 0.7 في المائة، بينما أدنى نقطة في الجلسة عند 11748 نقطة فاقدا 3.2 في المائة، وفي نهاية التداول أغلق عند 11834 نقطة فاقدا 2.5 في المائة ما يعادل 308 نقاط.



وتراجعت السيولة 26 في المائة بواقع 9.1 مليار ريال، لتصل إلى 26 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بما يعادل 178 مليون سهم إلى 621 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 14 في المائة بنحو 266 ألف صفقة عند 1.6 مليون صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت جميع القطاعات ماعدا الإعلام والترفيه الذي ارتفع 0.35 في المائة.

وتصدر المتراجعة قطاع الاستثمار والتمويل بنحو 4.9 في المائة، ثم المرافق العامة 4.9 في المائة، وحل ثالثا السلع طويلة الأجل بـ3.8 في المائة.



وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 28 في المائة بقيمة 7.2 مليار ريال، يليه المصارف 18 في المائة ما يمثل 4.8 مليار ريال، وحل ثالثا الطاقة 7 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا زجاج بنحو 8.4 في المائة ليبلغ 41.90 ريال، يليه تنمية بـ7.4 في المائة ليصل إلى 88 ريالا، وحل ثالثا سهم تكافل الراجحي 5.4 في المائة حيث أغلق عند 105.60 ريال.



في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سلامة" بواقع 14 في المائة ليغلق عند 20.06 ريال، يليه العبداللطيف بـ11 في المائة إلى 19.20 ريال، وحل ثالثا سهم المواساة 10.6 في المائة مغلقا عند 219 ريالا.



وكان الأعلى تداولا سهم الراجحي بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه معادن بنحو 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "سابك للمغذيات الزراعية" بـ1.4 مليار ريال.