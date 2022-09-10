بـ 26 مليون جنيه مخدرات.. ضربات أمنية صارمة لإسقاط البؤر الإجرامية خلال أسبوع

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية في كافة المجالات، ففى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية").

وأسفرت عن ضبط (92) متهم، وبحوزتهم ( 54 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض) وضبط (64) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (6707) حكم قضائى متنوع وضبط (651) قضية متنوعة كما تم ضبط تشكيل عصابى ضم (6) متهمين إرتكبوا حادث.

أما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فقد أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (5) عناصر وضبط (488) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة – الغربية – الدقهلية – المنيا – كفرالشيخ – القليوبية- الشرقية– السويس– بورسعيد- دمياط- قنا– الإسكندرية – المنوفية –البحر الأحمر – الأقصر – سوهاج- البحيرة - الفيوم – الإسماعيلية- مطروح- أسوان- الوادى الجديد – بنى سويف)، وبحوزتهم (296 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة– سلاح – مخدرات – شروع فى قتل).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:



تمكنوا من ضبط (973) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 85 بندقية آلية – 131 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 50 مسدس – 707 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 120 خزينة) كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط بداخلها ( 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع )، و(1532) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط ( 8 ) تشكيلات عصابية ضمت (24) متهم إعترفوا بإرتكاب (47) حادث سرقة متنوع، وضبط (37) قضية أحداث، وكشف غموض (87) حادث متنوع، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (145) متهمًا.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تمكنوا من تنفيذ (487558) حكم قضائى، وذلك على نحو

(1847) حكم جناية و(175555) حكم حبس و(241825) حكم غرامة و(68331) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (38) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (2441 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 329،535 جنيه) وضبط (27) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (244000 لتر) وضبط (11055) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (2631٫271) طن، أبرزها ضبط (306) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت (525،027 طن - 388592 ألف عبوة غذائية – 152844 قطعة)، وكذا ضبط (67) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (81،874 طن "سكر") فضلا عن ضبط (5040) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (93،160 طن – 2230 رغيف – 220 بطاقة ذكية).

كما تم ضبط (9) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (86،462 طن – 6550 لتر – 995770 عبوة – 192800 قطعة)، وأيضا تم ضبط قضية حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت (10 طن).



بالإضافة إلى ذلك تم ضبط (152) قضية إستيلاء على الدعم، بمضبوطات أبرزها (202،984 طن – 243600 لتر – 3234 عبوة - 2460 قطعة – 2392 إسطوانة) سلع مُدعمة متنوعة، وضبط (2) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت ( 10 طن)، كما تم ضبط (2881) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (745،889 طن – 13499عبوة – 2620 قطعة).



ونجحوا في ضبط (728) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (66745 عبوة).

قضايا التيار الكهربائى:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (74012) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (69،201،328) مليون جنيه.



قضايا التهرب الضريبى:-

تم ضبط (1950) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (3،392،785،225) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8،459،328) مليون جنيه.



قضايا الأموال العامة:-

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (47) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها (110،252،669 مليون جنيه).

حيث تم ضبط عدد (33) قضية فى مجال (الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (32،757،669 مليون جنيه).



قضايا النقل والمواصلات:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (1859) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).



قضايا المصنفات:



كما تم ضبط (186) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (107) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (191) أبرزها (أجهزة إلكترونية تستخدم فى إستقبال وبث الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها – أجهزة ريسيفر – أجهزة رواتر – هواتف محمولة – وحدة معالجة مركزية – شاشة – جهاز حاسب آلى)،



وكذا ضبط (79) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (3740) تمثلت فى (كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، وكتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية:



تم ضبط (951) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1716) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و(837) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و(142) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و(114) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين (761) لنش سياحى.



فى مجال مكافحة المخدرات:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (1490) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (442،678 كجم) وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (208،495 كجم) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (37،395 كجم) وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (10،844 كجم) وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (6،317 كجم) وأيضا كمية من مخدر الأفيون وزنت (669 جرام) وكمية من مخدر الفودو، وزنت (50 جرام) وأيضا كمية من مخدر الكوكايين، وزنت (30 جرام) وعدد ( 17716 قرص مؤثر مخدر) وأيضا عدد (9304 قرص ترامادول مخدر) وعدد (1100 قرص كبتاجون مخدر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (11) مركز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (26 مليون جنيه).



فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك:

أسفرت الجهود عن ضبط (205) قضية بإجمالي (219) متهم.. بمضبوطات بلغت

(16 طن و63 كجم).



فى مجال ضبط المخالفات المرورية:



تم ضبط (1041844) مخالفة مرورية متنوعة. وضبط (333863) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.



فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (375 سيارة - 72 دراجة نارية).



أما فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية، تم ضبط (1279) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد (1063) مخالفة أجهزة صوتية، ضبط عدد (1249) مخالفة الأجهزة الضوئية،و ضبط (3407) مخالفة زجاج ملون دون ترخيص، ضبط عدد (3245) مخالفة ملصقات، وضبط عدد (41) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، ضبط عدد (235) أجهزة صوتية، ضبط عدد (249) أجهزة ضوئية، ضبط عدد (428) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ:

تمكنوا من ضبط (20) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) وكذا (49) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

في مجال الأمن السياحى:



تم ضبط (1195) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.