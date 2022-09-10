رسميا.. تخفيض المصروفات المدرسية 50% لأبناء العاملين بـ "التعليم"

أصدرت المديريات التعليمية صورة طلب تخفيض المصروفات المدرسية لأبناء العاملين، بعد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة- معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة إلى العاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني).

وأكدت الوزارة أنه هذا القرار لا يسري على الرسوم المقررة بقوانين، على أن يقـوم ولي الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.

ونص القرار على أن تُحَصَّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصيل أي نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.