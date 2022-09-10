ننشر مصاريف المدارس التجريبي الحكومية واللغات 2023.. وطرق السداد

مصاريف المدارس التجريبي الحكومية واللغات 2023، من الأمور التي تحظى باهتمام قاعدة كبيرة من أولياء الأمور، في مختلف المراحل التعليمية، عقب تحديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة المصاريف المقررة على الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بالإضافة لطرق سداد المصاريف.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مصاريف المدارس التجريبي الحكومية واللغات 2023 وطرق السداد، وهي على النحو التالي:-

مصاريف المدارس التجريبية الحكومية واللغات 2023

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن مصاريف المدارس التجريبية يتم دفعها على الحساب المفتوح بالبريد المصري باسم المصروفات الدراسية، ويتم تحصيل خدمات التطوير التكنولوجي، اللغات والنشاط العام على قسائم 123 التي تورد للحساب الموحد في الإدارة التعليمية، وجاءت المصروفات كالآتي:

مصاريف رياض الأطفال كي جي 1 عام 2023

رسوم حكومية: 305 جنيهات.

خدمات لغات: 859.103 جنيه.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 50 جنيهًا.

إجمالي المصاريف دون كتاب المستوى الرفيع: 1314.103 جنيه.

مصاريف الصف الأول الابتدائي 2023

رسوم حكومية: 305 جنيهات.

خدمات لغات: 550 جنيهًا.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 50 جنيهًا.

إجمالي المصاريف دون كتاب المستوى الرفيع: 1005 جنيهات.

مصاريف الصف الأول الإعدادي 2023

رسوم حكومية: 205 جنيهات.

خدمات لغات: 600 جنيه.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 50 جنيهًا.

إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 955 جنيهًا.

مصاريف الصف الأول الثانوي 2023

رسوم حكومية: 520 جنيهًا.

خدمات لغات: 606،452 جنيه.

نشاط: 40 جنيهًا.

تطوير تكنولوجي: 20 جنيهًا.

إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 1186،452 جنيه.

مصاريف المدارس التجريبية الحكومية

أما مصاريف المدارس التجريبة الحكومية لمختلف الصفوف التعليمية والدراسية فقد جاءت كالآتي:

مصاريف رياض الأطفال 2023

رسوم حكومية: 305 جنيهات.

خدمات لغات: 1772.96 جنيه.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 100 جنيه.

إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 2277.96 جنيه.

​مصاريف أولى ابتدائي 2023

رسوم حكومية: 305 جنيهات.

خدمات لغات: 2216.31 جنيه.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 100 جنيه.

إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 2721.91 جنيه.

مصاريف أولى إعدادي 2023

رسوم حكومية: 205 جنيهات.

خدمات لغات: 2216.31 جنيه.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 100 جنيه.

إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 2621.3 جنيه.

مصاريف أولى ثانوي 2023

رسوم حكومية: 520 جنيهًا.

خدمات لغات: 569.75 جنيه.

نشاط: 191 جنيهًا.

تطوير تكنولوجي: 95 جنيهًا.

إجمالي المصروفات دون كتاب المستوى الرفيع: 1375.75 جنيه.

طرق سداد مصاريف المدارس 2023

ويتم دفع المصروفات المدرسية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية المختلفة من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المُتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.