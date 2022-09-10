وزير قطاع الأعمال يجري جولة تفقدية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي

أجرى المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة داخل مجمع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، رافقه خلالها اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وشملت الجولة تفقد المصانع وخطوط الإنتاج المختلفة والمسابك والورش وغيرها من المواقع الإنتاجية التي من المقرر أن يتم تطويرها وإعادة تأهيلها، حيث تابع السيد الوزير مراحل التصنيع لمختلف المنتجات واستمع إلى شرح توضيحي حول العمليات الإنتاجية.

وقد أثنى الوزير على جهود العاملين الأوفياء الذين يؤدون أعمالا شاقة بطبيعة عملهم، مؤكدا أن هذه الجهود محل اعتزاز وتقدير لدورهم في دفع مسيرة البناء والإنتاج لخدمة وطننا العزيز.