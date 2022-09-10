بفائدة 15%.. تعرف على أعلى عائد لشهادات الإدخار بالبنوك

أعلن 30 بنكا في مصر عن أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت بين الزيادة والتثبيت منذ قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة في شهر مارس الماضي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفعت أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال العام الجاري، حيث قررت في اجتماع استثنائي في21 مارس الماضي رفع الفائدة بواقع 1% في أول زيادة خلال نحو 5 سنوات، وكما قررت رفعها 2% في مايو الماضي.

سعر الفائدة على الشهادات

ذات أجل 3 سنوات للعائد المرتفع في 30 بنكًا قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لحسم الفائدة مجددا يوم الخميس بعد القادم 22 سبتمبر.

بنك ناصر الاجتماعي

شهادة ثلاثية: سعر العائد 15% سنويا يصرف العائد سنويا، أو 14.25% سنويا يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14% سنويايصرف شهريا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

شهادة ثلاثية (رد الجميل) لكبار السن فقط: بسعر عائد 15.25% سنويا يصرف العائد سنويا، أو 14.5% سنويا يصرف العائد بشكل ربعسنوي، أو 14.25% سنويا يصرف شهريا ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه كحدأدنى.

بنك مصر

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت سعر الفائدة 14 % سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

بنك البركة مصر

شهادة ادخار بعائد متغير أجل 3 سنوات: عائد متغير حسب نتائج الأعمال، ولا يقل العائد حاليا عن 14% سنويا بدورية صرف شهرية،ويتم شراؤها من أول ألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشهادة الثلاثية أميرالد: تتراوح سعر الفائدة بين 13.75% سنويا ويصرف العائد عليها بدورية شهرية، و14% سنويا يصرف بدورية ربعسنوية، و14.125% سنويا يصرف بدورية نصف سنوية، و14.25% يصرف سنويا، ويبدأ شراؤها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

بنك التعمير والإسكان

شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوية، ويبدأشراؤها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

شهادة رويال: يبيع بنك التعمير هذه الشهادة بسعر فائدة 14.25% يصرف سنويا بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة 13.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

شهادة ثلاثية يبدأ شرائها من مليون جنيه: سعر الفائدة 14% سنويا ويصرف شهريا.

البنك المصري لتنمية الصادرات

يبيع شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 14% سنويا يصرف سنويا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

البنك التجاري الدولي CIB

شهادة ثلاثية: يقدم فائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بعائد ثابت بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادة عن 100 ألف جنيه.

شهادة 4 سنوات: يقدم سعر فائدة 14% سنويا بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادة عن 100 ألف جنيه.

التجاري وفا بنك إيجيبت

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تراوح سعر الفائدة بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.7% سنويا لدورية صرف العائدربع السنوية، و13.8% سنويا لدورية صرف العائد السنوية، و14% سنويا مع صرف العائد بشكل تراكمي في آخر فترة الشهادة.

ويبدأ شراء هذه الشهادة من أول 20 ألف جنيه كحد أدنى.

بنك SAIB

الشهادة الثلاثية (المدخر): يبيع شهادة بفائدة 13.5% سنويا ويصرف عائدها شهريا ويتم شراؤها من أول 5 آلاف جنيه.

الشهادة الثلاثية (المتميز): سجل العائد 14% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، ولكن شراؤها يبدأ من أول مليون جنيه كحد أدنى.

بنك أبو ظبي التجاري مصر

شهادة أموالي الثلاثية: يتراوح سعر الفائدة بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.6% سنويا لدورية صرف العائد ربعالسنوية، و13.75% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، ويبدأ شراؤها من أول 5 آلاف جنيه.

شهادة ثلاثية باسم (إكسلانس): سعر الفائدة 14% سنويا ويصرف العائد عليها بدورية شهرية بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن 250 ألف جنيه.

بنك QNB الأهلي

شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية صرف العائد ربعالسنوية، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

بنك HSBC

شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة 13% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد، ويبدأ شراؤها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

بنك المشرق

شهادة ثلاثية: سعر الفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد عليها بدورية شهرية.

بنك القاهرة

شهادة بريمو إكسترا: تتراوح سعر الفائدة بين 13.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.5% سنويا لدورية صرف العائد ربعالسنوية، ويبدأ شراؤها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

البنك المصري الخليجي

شهادة (البريميم) ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة عليها 13.5% سنويا ويصرف العائد بدورية شهرية، ويبدأ شراؤها من أول 50 ألفجنيه كحد أدنى.

بنك الكويت الوطني

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد بدورية شهرية، بشرط ألا يقل حدود الشراء عن نصف مليون جنيه.

البنك العربي

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 13% سنويا ويصرف العائد عليها بدورية يومية، ويبدأ شرائها من أول 10 آلاف جنيه كحدأدنى.

بنك أبو ظبي الأول

شهادة ثلاثية: سعر الفائدة عليها يتراوح بين 13% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، 13.20% سنويا لدورية صرف العائد ربعالسنوية، 13.30% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و13.35% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

بنك الإمارات دبي الوطني

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 13% سنويا ويصرف العائد عليها بدورية شهريا، ولم يرفع البنك الفائدة عليها بعد رفع الفائدةبالبنوك على غرار باقي البنوك المنافسة.

بنك التنمية الصناعية

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 13% سنويا ويصرف العائد بدورية شهرية.

بنك الإسكندرية

شهادة ادخار ثلاثية: سعر الفائدة يتراوح 12.5% سنويًا يصرف العائد بدورية شهرية، و12.75% سنويا يصرف العائد عليها بدورية ربعسنوية، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

المصرف العربي الدولي

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: يتراوح سعر الفائدة عليها بين 12% سنيوا يصرف العائد بدورية شهرية، و12.25% سنويا يصرف العائدبدورية ربع سنوية، و12.5% سنويا يصرف بدورية نصف سنوية، و12.75% سنويا يصرف العائد بدورية سنوية، ويبدأ شراؤها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

ميد بنك

شهادة ثلاثية: سعر الفائدة 11.25% سنويا يصرف العائد مقدما بدورية شهرية، ولم يقرر البنك رفع الفائدة عليها، ويبدأ شراؤها من أولألف جنيه.

البنك العقاري

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: يتراوح سعر الفائدة بين 11% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و11.25% سنويا لدورية صرف العائد ربعالسنوية.



البنك الزراعي المصري

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 11% سنويا ويصرف العائد عليها بدورية شهرية.بنك الاستثمار العربي

شهادة ثلاثية: سعر الفائدة 11% سنويا ويصرف العائد عليها بدورية شهرية، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه كحد أدنى.

المصرف المتحد

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: سعر الفائدة 10.25% سنويا ويصرف العائد بدورية شهرية، و10.5% سنويا بدورية صرف ربع سنوية،و10.75% سنويا بدورية صرف سنوية، ويبدأ شراؤها من أول 500 جنيه كحد أدنى.

بنك قناة السويس

شهادة ثلاثية: سعر الفائدة يتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.6% سنويا لدورية صرف العائد ربع سنوية،و13.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوية، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه كحد أدنى