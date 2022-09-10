طريقة التقديم على برنامج سفير 1444 للأبتعاث الخارجي.. وهذه تخصصاته والأوراق المطلوبة

طريقة التقديم على برنامج سفير 1444 للأبتعاث الخارجي، أكثر ما يبحث عنه الطلاب بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم البرنامج للطلاب تسهيلات في رحلتهم التعليمية وتيسير وصلولهم للمعلومات وسرعة إتمامها وتقويم الأداء

ويقدم مجموعة من التقنيات المتطورة وبعض الحلول الذكية بالاستناد على أهم وأفضل المعايير العالمية بما يتماشى مع تشريعات وزارة التربية والتعليم ولوائح الابتعاث، ويسعى البرنامج لتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل العملية التعليمية أكثر سهولة لهم.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة التقديم على برنامج سفير 1444 للأبتعاث الخارجي وتخصصاته والأوراق المطلوبة، وهي على النحو التالي:-

طريقة التقديم على برنامج سفير 1444 للأبتعاث الخارجي

- قم زيارة موقع سفير الإلكتروني عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- اختيار (دخول المستفيدين).

- إنشاء حساب جديد.

- كتابة الهوية الوطنية.

- تعيين تاريخ الميلاد.

- إدخال الرمز المرئي.

- الضغط على التالي.

- إدراج بيانات الاتصال.

- اختيار التالي.

- كتابة رمز التحقق المُرسل على البريد الإلكتروني أو الجوال

- الضغط على حفظ.

- الدخول على البريد الإلكتروني وكتابة كلمة مرور جديدة عبر الرابط المرسل.

التخصصات المطلوبة في برنامج سفير 1444 للأبتعاث الخارجي

- كلية الهندسة: بكافة فروعها الميكانيكية، الصناعية، المدنية، المعمارية، الكيميائية، الكهربائية، البيئية، هندسة المعدات والآلات الثقيلة، هندسة الاتصالات.

- كلية العلوم الطبية.

- المختبرات الطبية.

- الأشعة.

- التكنولوجيا الطبية.

- كلية الطب.

- طب الأسنان.

- التمريض.

- الزمالة الطبية.

- العلاج الطبيعي.

- علم الاجتماع.

- الرياضيات.

- أنثروبولوجيا.

- خدمة اجتماعية.

- سياحة.

- رياضة وإدارة رياضية.

- عدالة جنائية.

- علوم البحار.

- كلية الإدارة:إدارة الأعمال، إدارة وسياسة عامة، إدارة سياحة وفندقة، إدارة الضيافة.

- القانون.

- إعلام وعلوم اتصال.

- الفلسفة.

- الثروة السمكية.

- التمويل.

- التجارة الإلكترونية.

- موارد بشرية.

- الغابات والمراعي.

- تخصص الاقتصاد.

- التمويل.

- المحاسبة.

- التجارة الإلكترونية.

- كلية العلوم البحتة.

- الأحياء.

- الفيزياء.

- الكيمياء.

- التاريخ.

- الجغرافيا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج سفير 1444 للأبتعاث الخارجي

- صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

- صورة الشهادة العلمية.

- صورة جواز السفر ساري المفعول.

- صورة معادلة الشهادة العلمية الخارجية

- نسخة عن خطاب التسجيل الرسمي من الجامعة.

- نسخة التأشيرة الدراسة.

- نسخة عن خطاب القبول الرسمي للجامعة المرغوب الدراسة فيها.