مدبولي يتفقد منظومة النقل الذكي ​والدفع الإلكتروني في شرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية، والتي تشمل التاكسي الذكي، والمواقف الذكية، وكذا منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن، وكارت السائح الذكي.

وشرح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل هذه المنظومة التي بدأ تنفيذها، مشيرا إلى أن منظومة التاكسي الذكي تتضمن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS، كما يتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجرى ربطها إلكترونيا عن طريق إدارة الإشارة بالقوات المسلحة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.

بدورها، أشارت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، إلى أن من مميزات هذه المنظومة أيضا رصد سرعة التاكسي وموقعه، وكذا رؤية أمامية وداخلية للسيارة لتحديد مُلابسات أي حدث داخل أو خارج السيارة.

وتفقد مدبولي تركيب الهوية البصرية على التاكسي من الخارج، وتمت الإشارة إلى أنه يجري العمل على تركيب تلك المنظومة المتكاملة بجميع سيارات التاكسي بمدينة شرم الشيخ تباعا، في ضوء الاستعدادات لتنظيم مؤتمر المناخ.

كما أشارت نائب المحافظ إلى أن منظومة الحلول الرقمية تشمل كذلك المواقف الذكية، حيث يصل عدد المواقف المخطط تشغيلها 24 موقفا من بينها موقف مؤقت، وتضم المرحلة الأولى لتطبيق منظومة المواقف الذكية 4 مواقف يتم الانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر، وتضم المرحلة الثانية لتطبيق منظومة المواقف الذكية 9 مواقف أخرى، بينما تشمل المرحلة الثالثة 10 مواقف.

إلى جانب ذلك، فهناك منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن، والتي أوضحها المحافظ بأنه يتم خلالها تحصيل كافة المعاملات المالية من المشروعات الذكية، التي يجري تنفيذها حاليا وهى قادرة على الربط مع أي منظومة إلكترونية بها مدفوعات رقمية، حيث تمكننا من رؤية لوحة المؤشرات الخاصة بكافة التحصيلات، وتوفر لنا عرض تقارير عن ملخص التحصيلات لكافة الأنظمة في أي وقت.

أما كارت السائح الذكي، الذي تضمنته منظومة الحلول الرقمية بالمحافظة، فأشار المحافظ إلى أنه ضمن منظومة لإدارة كافة التعاملات السياحية التي يتم استخدامها من قبل السائحين؛ حيث تتيح المنظومة للمستخدمين آلية لحجز كل الأنشطة السياحية وحجز الفنادق من خلال منظومة مؤمنة ومتطورة، مضيفا أنه يتم أيضا إصدار كارت يحمل كافة بيانات السائح ويتم شحنه بمبلغ مالي ليستطيع السائح استخدامه في عمليات الشراء والدفع الإلكتروني المتاحة على التطبيق، وفي الوقت نفسه يتم عرض كافة المعاملات السياحية على مؤشرات أداء ومراقبة أعمال الشراء، كما يتم ربط الكارت على منظومة التحصيل الإلكتروني المؤمن، ولفت المحافظ إلى بدء تفعيل تطبيق بدل Baddel للدراجات التشاركية الذكية.

كما تفقد رئيس الوزراء عددا من الأتوبيسات (غاز - كهرباء)، التي تشرف على تشغيلها وزارة النقل، حيث تمت الإشارة إلى أن الأتوبيسات ستتبع مسارات محددة تخدم منطقة انعقاد قمة المناخ والمناطق المحيطة بها، ويتم تحديد زمن التقاطر من خلال أحد التطبيقات الذكية للمنظومة، كما أن هذه الأتوبيسات تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة.