أسعار الذهب فى مصر بختام تعاملات اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

شهدت أسعار الذهب في مصر، بختام تعاملات اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، وقبيل العطلة الإسبوعية لسوق الصاغة في مصر، استقرارًا ملحوظًا بعد أن تراجع المعدن الأصفر خلال منتصف تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1275 جنيه

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1115 جنيهًا

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 955 جنيه.

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 737.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنية الذهب اليوم 8920 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

أسعار الذهب اليوم السبت عالميًا



ارتفع سعر الذهب اليوم السبت، خلال منتصف التعاملات في العقود الفورية بنسبة 0.43 %، لتسجل الأوقية سعر 1727.60 دولار، كما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.53% لتسجل سعر 1717.62 دولار أمريكى.

وبالرغم من الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد لتداول الذهب في البورصة العالمية لكن سعر الذهب اليوم 10 سبتمبر في مصر تراجع في السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر الذهب اليوم 2 جنيه في عيار 21، ونحو 2.25 جنيه في عيار 24، ونحو 1.75 جنيه في عيار 18 والجنيه الذهب 16 جنيهًا.

سعر شراء الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1270.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1112 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 953.25 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 741.25 جنيه.

قفزة أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس، لتسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ عزز ضعف الدولار الطلب على المعدن الأصفر، حتى في الوقت الذي تعهد فيه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1726.80 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0917 بتوقيت غرينتش. ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في 4 أسابيع وصعد نحو واحد بالمئة هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 % إلى 1738.1 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 18.85 دولارًا للأوقية، وزادت بنسبة 4.7 % خلال الأسبوع. وصعد البلاتين 0.6 % إلى 884.73 دولارًا ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو. أما البلاديوم فصعد 1.3 % إلى 2165.72 دولارًا ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو.