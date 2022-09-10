مواعيد الإجازات الرسمية 2022.. تعرف على الأيام المتبقية

تصدرت عبارة الإجازات الرسمية 2022 محرك البحث الشهير جوب، حيث يريد المواطنين معرفة عدد الأيام متببقية قبل نهاية عام 2022 الجاري، لذا نقدم لكم في السطور التاليلة مواعيد الإجازات الرسمية 2022، بالإضافة إلى عدد الأيام المتبقية.

مواعيد الإجازات الرسمية 2022

إليكم في السطور التالية قائمة مواعيد الإجازات الرسمية 2022 التي سيحصل عليها موظفي القطاع العام والخاص بأجر كامل خلال عام 2022، والتي لم يعد متبقي فيها سوي إجازتين، حسب لما نشره موقع رئاسة الوزراء:

الإجازات الرسمية 2022.. باقي يومين

الخميس 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

السبت 8 أكتوبر: عيد المولد النبوي الشريف.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازات يوم السبت إلى يوم الخميس بنهاية الأسبوع مثلما تم تطبيقه على جميع العطلات التي تأتي في بداية أو منتصف الأسبوع.

رابط المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية المعلن عن الإجازات الرسمية 2022

كما يستطيع كافة الراغبين في الحصول على العطلات الرسمية مدفوعة الأجر من الموظفين بالهيكل الإداري للدولة وموظفي القطاع الخاص الاستعلام عن أيام الخاصة بالإجازات من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــا، الخاص بالمركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية المنوط بالإعلان عن العطلات الرسمية للدولة.

وتمنح الدولة قرابة 12 إجازة للموظفين بأجر كامل بما يعادل 20 يوما سنويا كل عام وذلك بخلاف العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة بجميع محافظات الجمهورية وفقا لقانون العمل الصمري.