قطاع الأعمال: مجمع ألومنيوم نجع حمادي حقق أرباحا 2.4 مليار جنيه

عقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لقاءا موسعا مع القيادات التنفيذية خلال زيارته لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمود سالم العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، وكل من النائب سيد المنوفي، والنائب العمدة مبارك، والنائب محمد عزت القاضي، والنائبة رحاب الغول، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائب طارق رسلان، والنائب عبدالفتاح دنقل عضوي مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا.

وقال وزير قطاع الأعمال، إن مجمع الألومنيوم بنجع حمادي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة، والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببحث سبل تطويره وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، لرفع الطاقة الإنتاجية وكفاءة الإنتاج، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تقديم كافة الدعم لهذا الصرح الصناعي العملاق للحفاظ علي تطور مجمع مصانع الألومنيوم ودفعه نحو الاستمرارية والريادة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.



واستمع وزير قطاع الأعمال، ومحافظ قنا إلى عرض تقديمي حول مجمع مصر للألومنيوم ونتائج أعمال الشركة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الأرباح المحققة وفقا للنتائج الأولية للعام المالي 2021-2022 نحو 2.4 مليار جنيه، وكذلك استعراض دراسة مشروع تأهيل خطوط الإنتاج والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركة، كما استمعا إلى الرؤى والأفكار التي طرحها السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول المصنع ومشروع التطوير.

وفى بداية كلمته، رحب محافظ قنا بالمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال على أرض محافظة قنا، مشيرا إلى أن حضور السيد الوزير إلى مجمع مصانع الألومنيوم ضمن زياراته الميدانية الأولى، يؤكد على اهتمام الدولة بهذه الصناعة، ودورها في دعم الاقتصاد القومي، وكذلك اهتمام الدولة بهذا المصنع لأنه يمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة.