مواعيد الإجازات الرسمية 2022 حتى نهاية العام

مواعيد الإجازات الرسمية 2022، تعتبر من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الموظفين العاملين بالقطاع العام والخاص، حيث تعتبر فرصة مناسبة للحصول على عطلة مع الأسرة والعائلة، وهي مدفوعة الأجر، وبسبب قرار سابق لمجلس الوزراء يتم ترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، مما يجعل الموظفين يحصلون على إجازة طويلة نسبيًا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مواعيد الإجازات الرسمية 2022 وفقا للأجندة الرسمية لمجلس الوزراء، وهي على النحو التالي:-

الإجازات الرسمية في سبتمبر 2022

وبحسب أجندة مجلس الوزراء، فخلال شهر سبتمبر لا توجد أي إجازات رسمية، ويحصل الموظفون سواء في القطاع العام أو الخاص، على الراحة الأسبوعية فقط.

مواعيد الإجازات الرسمية 2022

وتكون أول إجازة رسمية للعاملين في القطاع العام والحكومي والخاص، الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر، والتي توافق يوم الخميس 6 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تكون الإجازة في نفس اليوم.

وتكون العطلة الرسمية الأخيرة في 2022 في شهر أكتوبر أيضا يوم السبت الموافق 8 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ويحصل العاملون بالدولة سواء القطاع العام أو الحكومي، فضلا عن القطاع الخاص على 18 يوم عطلة رسمية، تبدأ من إجازة عيد الميلاد وإجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالإضافة إلى إجازة ذكرى تحرير سيناء التي كانت في 25 أبريل، وإجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى، وشم النسيم، ذكرى ثورة 23 يوليو، إجازة عيد رأس السنة الهجرية الجديدة، ثورة 30 يوليو.

ووفق قانون العمل، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال العطلات الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع تعويض العامل وتأدية استحقاقه حيث يحصل العامل على مثلي أجره عن هذا اليوم.