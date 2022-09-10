أسعار الدولار في مصر مع ختام تعاملات اليوم

اختتمت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، على استقرار بعدما شهدت ارتفاعات بقيمة 8 قروش على مدار تعاملات الاسبوع الماضي ؛ ليصل سعرها بالبنك المركزي إلى 19.25 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.

اسعار صرف الدولار اليوم السبت بالبنوك

سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الاهلي المصري:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الاهلي المصري نحو 19.26جنيه للبيع و19.32 للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك ساييب:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم

في بنك " ساييب" نحو19.24 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولاراليوم في المصرف المتحد:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك المصرف المتحد نحو 19.28 جنيه للشراء و19.34 للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: “idb”

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية 19.24 جنيه للبيع وعند الشراء 19.34 للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الافريقي نحو 19.24 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولار الامريكي في بنك مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للشراء

سعر الدولار الامريكي في البنك العقاري المصري العربي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي اليوم الخميس نحو 19.28 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولار الامريكي في البنك التجاري الدولي اليوم: cib

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي " سي اي بي " نحو 19.28 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس " اليوم نحو 19.31 جنيه للشراء و19.34 للبيع

سعر الدولار الامريكي في بنك بلوم مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي ىمقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر اليوم نحو 19.2 جنيه للشراء و19.3 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس: 19.24 جنيه للشراء و جنيه 19.34 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك البركة :

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة19.2 جنيه للبيع و19.3 للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول19.2جنيه للبيع و19.3 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الاسلامي:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.2 جنيه للبيع و19.3 للشراء

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم بنحو 19.27 جنيه للبيع و19.34 جنيه للشراء

سعر الدولار في في بنك " اتش اس بي سي " اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 19.24 للبيع و19.34 جنيه للشراء