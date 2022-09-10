سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 سبتمبر

استقر سعر الريال السعودي، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المصرية مع ختام التعاملات بسوق المال، حيث جاء سعر الريال السعودية ثابتًا عند سعر إغلاق الأسبوع الماضي، ووفقًا لما تم الإعلان عنه من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة، مع استمرار انخفاض تدفق العملات الأجنبية من المصريين بالخارج، بينما يحاول البنك المركزي المصري توفير الكميات المطلوبة من الريال السعودي والعملات الأجنبية لسوق المال في مصر.

وكشفت شاشات تداول العملات في البنوك المصرية، اليوم السبت، عن استقرار سعر الريال السعودي، مع زيادة الطلب على العملات الأجنبية في البنوك، لكن توفر البنك المركزي الكميات المطلوبة من الريال السعودي أدى إلى استقرار السعر.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية



واستقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري عند مستوى: 5.09 جنيه مصري للشراء، و5.13 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك



وجاء سعر الريال السعودي اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية، كالآتي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 5.09 جنيه للشراء، مقابل 5.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم عند مستوى: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

وسعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس: 5.08 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية؛ فهو: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة: 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

في حين جاء سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.



سعر الريال اليوم في مصر وفقًا للبنك المركزي

بينما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم السبت 10 سبتمبر، وهو السعر الرسمي للتداول في مصر عند مستوى 5.10 جنيه مصري للشراء و5.13 جنيه مصري للبيع.