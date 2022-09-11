أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه الصري، في بداية تعاملات البنوك اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، بعد أن شهدت ارتفاع أسعار جميع العملات رسميًا بما فيها سعر الدولار حسب نشرة أسعار صرف العملات اليوم الصادرمن من البنك المركزي المصري الخميس الماضي.

سعر الدولار الأمريكي



سعر شراء الدولار الأمريكي 19.2622

سعر بيع الدولار الأمريكي 19.3383

سعر اليورو



سعر شراء اليورو 19.2719

سعر بيع اليورو 19.3557

سعر الجنيه الاسترليني



سعر شراء الجنيه الاسترليني 22.217

سعر بيع الجنيه الاسترليني 22.3126

سعر الفرنك السويسري



سعر شراء الفرنك السويسري 19.7764

سعر بيع الفرنك السويسري 19.8627

سعر الين الياباني



سعر شراء الين الياباني 13.4026

سعر بيع الين الياباني 13.4584

سعر اليوان الصيني



سعر شراء اليوان الصيني 2.7696

سعر بيع اليوان الصيني 2.7825

سعر الريال السعودي



سعر شراء الريال السعودي 5.1248

سعر بيع الريال السعودي 5.1465

سعر الدينار الكويتي



سعر شراء الدينار الكويتي 62.3918

سعر بيع الدينار الكويتي 62.6586

سعر الدينار الإماراتي



سعر شراء الدينار الإماراتي 5.244

سعر بيع الدينار الإماراتي 5.2651