أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه الصري، في بداية تعاملات البنوك اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، بعد أن شهدت ارتفاع أسعار جميع العملات  رسميًا بما فيها سعر الدولار حسب نشرة أسعار صرف العملات اليوم الصادرمن من البنك المركزي المصري  الخميس الماضي.

 

سعر الدولار الأمريكي


سعر شراء الدولار الأمريكي 19.2622

سعر بيع الدولار الأمريكي 19.3383

 

سعر اليورو
 

سعر شراء اليورو 19.2719

سعر بيع اليورو 19.3557

 

سعر الجنيه الاسترليني


سعر شراء الجنيه الاسترليني 22.217

سعر بيع الجنيه الاسترليني 22.3126

 

سعر الفرنك السويسري
 

سعر شراء الفرنك السويسري 19.7764

سعر بيع الفرنك السويسري 19.8627

 

سعر الين الياباني
 

سعر شراء الين الياباني 13.4026

سعر بيع الين الياباني 13.4584

 

سعر اليوان الصيني
 

سعر شراء اليوان الصيني 2.7696

سعر بيع اليوان الصيني 2.7825

 

سعر الريال السعودي
 

سعر شراء الريال السعودي 5.1248

سعر بيع الريال السعودي 5.1465

 

سعر الدينار الكويتي
 

سعر شراء الدينار الكويتي 62.3918

سعر بيع الدينار الكويتي 62.6586

 

سعر الدينار الإماراتي
 

سعر شراء الدينار الإماراتي 5.244

سعر بيع الدينار الإماراتي 5.2651

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