أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022
استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه الصري، في بداية تعاملات البنوك اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، بعد أن شهدت ارتفاع أسعار جميع العملات رسميًا بما فيها سعر الدولار حسب نشرة أسعار صرف العملات اليوم الصادرمن من البنك المركزي المصري الخميس الماضي.
سعر الدولار الأمريكي
سعر شراء الدولار الأمريكي 19.2622
سعر بيع الدولار الأمريكي 19.3383
سعر اليورو
سعر شراء اليورو 19.2719
سعر بيع اليورو 19.3557
سعر الجنيه الاسترليني
سعر شراء الجنيه الاسترليني 22.217
سعر بيع الجنيه الاسترليني 22.3126
سعر الفرنك السويسري
سعر شراء الفرنك السويسري 19.7764
سعر بيع الفرنك السويسري 19.8627
سعر الين الياباني
سعر شراء الين الياباني 13.4026
سعر بيع الين الياباني 13.4584
سعر اليوان الصيني
سعر شراء اليوان الصيني 2.7696
سعر بيع اليوان الصيني 2.7825
سعر الريال السعودي
سعر شراء الريال السعودي 5.1248
سعر بيع الريال السعودي 5.1465
سعر الدينار الكويتي
سعر شراء الدينار الكويتي 62.3918
سعر بيع الدينار الكويتي 62.6586
سعر الدينار الإماراتي
سعر شراء الدينار الإماراتي 5.244
سعر بيع الدينار الإماراتي 5.2651