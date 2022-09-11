أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

الاقتصاد
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

txt

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

txt

قتلى جراء اصطدام حافلة ركاب بصهريج وقود فى المكسيك

txt

سعر الدولار اليوم السبت 10 سبتمبر 2022

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 120 جنيها ،والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

خضروات 


 أسعار الخضروات

 سعر الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيهات للكيلو.

- البطاطس ما بين 3 إلى 5.5 جنيه.

-البصل ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

- الكوسة ما بين 4 إلى 6 جنيه.

-تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيه للكيلو.

-الفاصوليا ما بين 14 إلى 24 جنيه.

-الباذنجان الرومي ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيها.

-الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3 جنيه.

-الباذنجان الابيض من 1.5 إلى 3 جنيه

-الفلفل الرومي البلدي ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيهات.

-الفلفل الحامي البلدي ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيهات.

- البامية 14 إلى 20 جنيها للكيلو.

-الملوخية ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

-الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيه

- خيار الصوب ما بين 5 إلى 7 جنيهات

-الليمون البلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

-قلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

-الثوم ما بين 7 إلى 11 جنيه.


أسعار الفاكهة اليوم

 

الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ 20 و50 جنيهًا.
مانجو زبدية 9 و10 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و7.50 جنيه.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و7.50 جنيه.
تفاح مصري بين 6 و12 جنيها.

 

دعم الفلاح 

ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي، عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية.

اسعار الخضروات

مواد متعلقة

أسعار السلع التموينية اليوم الأحد 10-9-2022 في محافظة قنا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تظهر في هذا الموعد

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والهلال في نهائي كأس لوسيل 2022

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

عاجل.. ترانسفير ماركت يُقرب نجم كولومبي من الأهلي وصحفي مُقرب يفضح الصفقة

أموال المصري أم الخليج.. نجم الزمالك على أعتاب الرحيل

صفقة الأهلي الجديدة تُجبر الخطيب على التضحية بـ أحمد عبد القادر

بعد مغالاة ناديه.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع فايز سليماني

وفقا للتعديلات الأخيرة.. اعرف كيفية تسجيل المباني بالشهر العقارى