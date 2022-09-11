الأرصاد عن حالة الطقس اليوم: حار رطب نهارا ونشاط للرياح بهذه المناطق

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمواطنيها الكرام كل ما يتعلق من تفاصيل كاملة من حالة الطقس ودرجات الحرارة يوميا من خلال البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية ليطمئن لموطنين بشأن كواليس حالة الطقس على مدار اليوم، ومعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

وفي بداية صباح اليوم الأحد شهدت البلاد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وفي بيان الأرصاد الجوية تم االكشف عن المناطق التي تشهد حرارة االيوم والطقس في فترات الليل والنهار، حيث يسود نهارا طقس حار رطب.

حار رطب نهارا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ومن جهتها، تتوقع الهيئة أنه يسود البلاد طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في البيان الرسمية للأرصاد الجوية.

طقس معتدل رطب ليلا

بينما يسود ليلا طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح بهذه المناطق

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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