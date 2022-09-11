سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11 سبتمبر.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، في البنوك المصرية وشركات الصرافة المصرية مع بداية التعاملات حيث جاء سعر الريال السعودية ثابتًا عند سعر إغلاق الأسبوع الماضي، ووفقًا لما تم الإعلان عنه من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة، مع استمرار انخفاض تدفق العملات الأجنبية من المصريين بالخارج، بينما يحاول البنك المركزي المصري توفير الكميات المطلوبة من الريال السعودي والعملات الأجنبية لسوق المال في مصر.

وكشفت شاشات تداول العملات في البنوك المصرية، اليوم، عن ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي؛ إلى 5.12 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع، مقابل 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي على مستواه عند 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية



واستقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري عند مستوى: 5.09 جنيه مصري للشراء، و5.13 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك



وجاء سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية، كالآتي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 5.09 جنيه للشراء، مقابل 5.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم عند مستوى: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

وسعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس: 5.08 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية؛ فهو: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة: 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

في حين جاء سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.



سعر الريال اليوم في مصر وفقًا للبنك المركزي

بينما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، وهو السعر الرسمي للتداول في مصر عند مستوى 5.10 جنيه مصري للشراء و5.13 جنيه مصري للبيع.