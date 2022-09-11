أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022.. إجازة الصاغة

استقر سعر الذهب فى مصر، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، عند نفس مستويات أمس حيث استقر سعر عيار 21 وهو الاكثر تداولا في السوق عند 1113 جنيها دون تحرك، حيث أنه نظرًا لارتفاع الدولار فإن الذهب يترقب أيضًا تحركات جديدة بالأسواق.



وتختلف المصنعية بالنسبة لأسعار الذهب في مصر بمحل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة من محافظة إلي اخري ومن تاجر إلي اخر حيث تتمثل في الاغلب نسبة تتراوح بين 7%و 10% من سعر جرام الذهب وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط..

سعر الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 11 سبتمبر 2022 حوالي1268.28 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب خلال التعاملات الصباحية

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم



بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 11 سبتمبر 2022 حوالي1113جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب خلال التعاملات الصباحية

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم 11سبتمبر 2022 إلى 954.75 جنيه مصري في محلات الصاغة وأسوق الذهب خلال التعاملات الصباحية.



سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم 11 سبتمبر 2022 عند 742 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب خلال التعاملات الصباحية.







سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم



ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم 11سبتمبر 2022 عند 9780 جنيه

الذهب والدولار

سعر أوقية الذهب عالميا



استقر سعر الذهب اليوم الاحد خلال مستهل التعاملات في العقود الفورية بنسبة 0.90%

لتسجل الاوقية اليوم عالميا قيمة 1712دولار امريكي.



وقال المهندس سعيد امبابي المدير التنفيذي لإحدي المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت ان أسعار الذهب بالاسواق المحلية تشهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاحد، في ظل تراجع سعر الاوقية بالبورصة العالمية