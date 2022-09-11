ضبط 15 قضية اتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

حوادث
وزارة الداخلية _
وزارة الداخلية _ أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

 استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- 


ضبط 15 قضية اتجار

تمكنت من ضبط (15) قضية اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 20 متهم لعدد 14 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7265) حكم قضائي متنوع. 

 

حكم قضائي مديرية أمن القليوبية قطاع الامن أمن القليوبية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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