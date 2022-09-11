رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تظهر في هذا الموعد

ينتظر طلاب المرحلة الثالثة نتيجة التنسيق التي من المقرر أن تظهر قريبا لمعرفة الكليات التي يلحقون بها حسب مجموعهم والتوزيع الجغرافي، وعن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يبحثون عنه كثيرا لمعرفة النتيجة فور ظهورها والإعلان عنها، ويقدم موقع الفجر الإلكتروني تفاصيل أكثر حول هذا لامر.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أغلق باب تنسيق الجامعات 2022،حيث تم غلق تسجيل الرغبات بالمرحلة مساء أمس الأول الجمعة في تمام الساعة السابعة، ويترقب الطلاب موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

وتتصدر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تريند جوجل، حيث بدأ الطلاب والطالبات اليوم للبحث والترقب عن موعد الإعلان عن النتائج، وذلك عقب غلق باب تسجيل الرغبات.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من المنتظر أن تظهر خلال 48 ساعة من انتهاء المرحلة الثالثة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وعن خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، يمكنكم اتباع التعاليم التالية:

1- اضغط على هذا موقع التنسيق الإلكتروني، حيث متواجد ترقبوا نتيجة المرحلة الثالثة.

2- ثم على الطالب القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص بك ورقمك السري.

3- ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

4- قم بطباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

أغلق باب التسجيل في لمرحلة الثالثة والطلاب الان ينتظرون نتيجة التنسيق، حيث كن باستطاعة الطلاب المتقدمون في تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لـ تنسيق المرحلة الثالثة.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين حتى يوم الخميس الماضي لـ 199 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023، وذلك بحد أدنى للمرحلة الثالثة هو 205 درجة بنسبة 50%.

إجراءات على الطلاب فعلها بعد الطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفور ظهورنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها ينبغي على الطالب ما يلي:

1- تجهيز أوراقه والبيانات الخاصة به.

2- إنهاء كافة إجراءات الالتحاق بالكلية واستخراج الكارنية.

3- إجراء الكشف الطبي.

4- دفع المصروفات الدراسية.