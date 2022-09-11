بأسلوب "الخطف".. ضبط شخص بالقاهرة لسرقته متعلقات المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف".



سرقة هاتف محمول

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، وأقر بأنه قام بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشاد المتهم ضبط المسروقات بمسكنه.



