حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 11-9-2022 وموعد انتهاء الصيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق الـ11 من سبتمبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس المتوقعة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس، ارتفاع درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة رطبة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلة للحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها أن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق ما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة كما تشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم وحالة البحر

وتوقعت الهيئة أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى متوسطة مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر مع رياح سطحية شمالية غربية، وتكون معتدلة على البحر الأحمر إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر إلى مترين ونصف مع رياح سطحية شمالية غربية.

اعرف موعد انتهاء فصل الصيف

وينتهي فصل الصيف يوم 23 من سبتمبر من كل عام وهو موعد ثابت فلكيًا لأن دوران الأرض حول الشمس كل عام لا يتغير، لذا فلا يعلم أحد موعد انتهاء الصيف وموعد انخفاض درجات الحرارة فقد تنتهي قبل أو بعد انتهاء فصل الصيف بوقت قصير.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-9-2022 في مدن ومحافظات مصر

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.