إيداع حساب المواطن الدفعة 58 في حسابات المستفيدين.. خطوات الاعتراض على الأهلية

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية نوفر لكم في السطور التالية كافة التفاصيل حول إيداع حساب المواطن الدفعة 58 في حسابات المستفيدين والاعتراض على أهلية حساب المواطن.

إيداع حساب المواطن الدفعة 58 في حسابات المستفيدين

بدأ اليوم الأحد المستفيدين في صرف حساب المواطن الدفعة 58، حيث تم إيداعها في حسابات المستفيدين، وتم صرف جميع رواتب المواطنين السعوديين المسجلين في حساباتهم القومية هذا الشهر الاحد 11 سبتمبر 2022، وهذا لأن اليوم الرسمي للإيداع كان يوم عطلة رسمية.

وبرنامج حساب المواطن يعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بما يساهم ذلك في تنمية الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والعالمي، ويسعد من يقبلون على الزواج وتحسين مستوى معيشة المواطن الغلبان.

الاعتراض على أهلية حساب المواطن

يمكن للمواطنين السعوديين المستفيدين اتباع عدة خطوات الاعتراض في برنامج حساب المواطن إذا كانت رواتبهم غير مكتملة وتوجد بها مشكلة:

1- يتم الدخول من خلال موقع حساب المواطن.

2- ثم اضغط على كلمة الاهلية.

3- أدخل رقم تعريف المستلم وكلمة المرور.

4- قبول أو رفض المعلومات بناءً على حالة معلومات المواطن داخل الوزارة.

5- في حالة رفض المعلومات، ينقر المواطنون على الاعتراض ويشارون إلى سبب الرفض.

6- بعد النظر في أسباب الرفض، قام المواطن بإعداد البيانات لإجراء تغييرات، وتحميل جميع المستندات اللازمة وإعادة تقديمها.

موعد إيداع دعم حساب المواطن

تم اليوم إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 58 في حسابات المستفيدين بعد التأكد من استيفائهم لجميع الشروط التي يجب استيفاؤها.

خطوات الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن

فتح حساب المواطن من هنا

إدخال معرف المستخدم وكلمة المرور الصحيحين.

انقر فوق تحديد حساب المواطن.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

توفير كافة المستندات التي يطلبها البرنامج من أجل نجاح عملية التسجيل.

التأكد من جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها.