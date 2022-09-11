أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تعود للمكاسب رغم اضطرابات السوق

تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، لكن بيتكوين وإيثريوم تمكنتا من تحقيق مكاسب.

ورغم الاضطراب الذي يشهده سوق الكريبتو إلا أنه تمكن من استرداد خسائره التي مني بها يوم الأربعاء الماضي حينما فقد 90 مليار دولار، وعاودت قيمة العملات الرقمية الارتفاع فوق مستوي التريليون دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد بنسبة 0.9% لتصل إلى 1.05 تريليون دولار، وسط تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغت 69.38 مليار دولار.

واندفعت العملات الرقمية في موجة عنيفة من الخسائر خلال الأسبوع الماضي وهبطت رسملة سوق الكريبتو إلى مستويات قرب الـ 920 مليار دولار.



وجاء انهيار سوق الكريبتو على وقع تراجعات بيتكوين الحادة دون مستويات الـ 19 ألف دولار وصولا إلى أدنى مستوياتها منذ 19 يونيو/حزيران الماضي، ثم ارتد سوق العملات المشفرة نحو الصعود مطلع الأسبوع الجاري ليقفز سعر بيتكوين إلى مستوى 21 ألف دولار.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين اليوم الأحد بنسبة 0.26% إلى 21،596.6 دولار، كما زادت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 413.6 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم



قفز سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 1.97% إلى 1،766.68 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.54% ليبلغ 294.5 دولار.

وهوى سعر عملة الريبل XRP بنحو 0.47% ليسجل 0.3556 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.2% إلى 0.5149 دولار.

تحذير: تعدين العملات المشفرة يهدد بكارثة مناخية

وهبط سعر دوجكوين DOGE نحو 0.32% ليصل إلى 0.064 دولار.

وتراجع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 1.02% ليصل إلى 7.74 دولار.



وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.