متابعة نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا اليوم الأحد في الدوري الإسباني

يقدم موقع الفجر الرياضي متابعة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطلوة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2022/2023 والمنقول عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الليجا

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ريال مايوركا، وذلك مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز.



ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره نادي ريال مايوركا، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت شبكة قنوات beIN SPORTS، عن إذاعتها لمواجهة ريال مدريد ضد مايوركا، وذلك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عامر الخوذيري، حيث تعد القنوات القطرية الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات الليجا.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الاسباني

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق ريال مايوركا المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

وتنقل أحداث مباراة ريال مدريد ونظيره ريال مايوركا عبر قناة، بي ان سبورت 1 التى تعد الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الاسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تردد قناة BEIN SPORT الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

