متابعة نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا اليوم الأحد في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يقدم موقع الفجر الرياضي متابعة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطلوة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2022/2023 والمنقول عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية.

 

توقيت مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الليجا

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ريال مايوركا، وذلك مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز.


ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره نادي ريال مايوركا، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

 

وأعلنت شبكة قنوات beIN SPORTS، عن إذاعتها لمواجهة ريال مدريد ضد مايوركا، وذلك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عامر الخوذيري، حيث تعد القنوات القطرية الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات الليجا.

txt

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا بالليجا

txt

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا اليوم الأحد في الدوري الإسباني.. نزل ترددها Real Madrid

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الاسباني

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق ريال مايوركا المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

وتنقل أحداث مباراة ريال مدريد ونظيره ريال مايوركا عبر قناة، بي ان سبورت 1 التى تعد الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الاسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


تردد قناة BEIN SPORT الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا
القمر الصناعي نايل سات
التردد: 11013
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 6/5.
 

بي إن سبورت الرياضية توقيت مباراة ريال مدريد ضد مايوركا ترتيب الدوري الاسباني تردد قناة BEIN SPORT الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا ريال مدريد ضد مايوركا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تظهر في هذا الموعد

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والهلال في نهائي كأس لوسيل 2022

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

عاجل.. ترانسفير ماركت يُقرب نجم كولومبي من الأهلي وصحفي مُقرب يفضح الصفقة

أموال المصري أم الخليج.. نجم الزمالك على أعتاب الرحيل

صفقة الأهلي الجديدة تُجبر الخطيب على التضحية بـ أحمد عبد القادر

بعد مغالاة ناديه.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع فايز سليماني

وفقا للتعديلات الأخيرة.. اعرف كيفية تسجيل المباني بالشهر العقارى