موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا وترتيب المجموعة

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الأربعاء المقبل، ضمن أهم مباريات دوري أبطال أوروبا.



وتقام مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



مباريات دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيديرسون.

الدفاع: دياز، أكانجي، جوميز، كانسيلو.

وسط الملعب: رودريجو، دي بروين، جريليش، برناردو سيلفا، فيل فودين.

الهجوم: إيرلينج هالاند.



ترتيب مجموعة مانشستر سيتي

مانشستر سيتي.. 3 نقاط.

بوروسيا دورتموند.. 3 نقاط.

كوبنهاجن.. 0 نقاط.

إشبيلية.. 0 نقاط.

