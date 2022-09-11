جلسة المنتصف.. البورصة تواصل الأداء الإيجابي بدعم عمليات الشراء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 10361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1979 نقطة.



وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 12854 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4191 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى ا2301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 3294 نقطة.

جلسة المستهل

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الاحد 11 سبتيمر، أولى جلسات الأسبوع، علي ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، يدعم من مشتريات الاجانب على الاسهم ولا سيما المتوسطة.



وصعد المؤشر الرئبسي "ايجي اكس ٣٠" بنسبة 0.41% ليصل إلى 10307 نقطة، وارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس ٧٠" بنسبة0.33%، ليصل إلى مستويات٢٢٨١.٧٤ نقطة، كما ارتفع المؤشر الاوسع نطاقا "ايجي اكس ١٠٠" بنسبة 0.45%، ليصل إلى مستويات3270 نقطة.



وكانت مؤشرات البورصة نحو 22.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى 702 مليار جنيه مقارنة 679.9 مليار جنيه الأسبوع السابق.



المؤشر السبعيني يقفز 5%



وجاءت مكاسب رأسمال السوقي للبورصة مدعومة بارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسي ولا سيما الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث صعد مؤشر " إيجي أكس 30" الرئيسي بنسبة 3.31% ليصل إلى مستويات 10266.35 نقطة، وقفز المؤشر السبعيني " إيجي أكس 70" بنسبة 5.02% ليصل إلى مستويات 2274 نقطة، وطالت المكاسب المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة إيجي أكس 100 بنسبة 4.78% ليصل إلى مستويات 3256.17 نقطة.



17 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات



وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو17 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 4.2 مليون ورقة منفذة على 296 ألف عملية ؛ وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت4.4 مليون ورقة منفذة على 275 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.



الأسهم تستحوذ على 46% من إجمالي قيم التداولات

استحوذت الأسهم على 46.3 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.6 % خلال الأسبوع الماضي، في حين استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 6.86 %من إجمالي التعاملات