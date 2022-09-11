عاجل.. ارتفاع سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

ارتفع سعر الدولار فى مصر، اليوم الأحد 11 -9-2022، مقابل الحنيه في معظم البنوك المصرية مقارنة بمستواه في نهاية الاسبوع الماضي، حيث زاد سعر الدولار في مصر لدى البنك المركزي إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي المصري.

وتقدم “الفجر” أسعار صرف الدولار في مختلف البنوك الحكومية والخاصة وفق آخر التحديثات

سعر الدولار اليوم في مصر



سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الاهلي المصري:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك الاهلي المصري نحو 19.26جنيه للشراء و19.32 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك ساييب:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك " ساييب" نحو19.28 جنيه للشراء و19.34 للبيع



سعر الدولاراليوم في المصرف المتحد:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك المصرف المتحد نحو 19.28 جنيه للشراء و19.34 للبيع



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: “idb”

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك التنمية الصناعية 19.24 جنيه للشراء و19.34 للبيع



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك العربي الافريقي نحو 19.24 جنيه للشراء و19.34 للبيع



سعر الدولار الامريكي في بنك مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم السبت نحو 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع



سعر الدولار الامريكي في البنك العقاري المصري العربي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي اليوم الاحد نحو 19.28 جنيه للشراء و19.34 للبيع



سعر الدولار الامريكي في البنك التجاري الدولي اليوم: cib

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي " سي اي بي " نحو 19.28 جنيه للشراء و19.34 للبيع



سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس " اليوم الاحد نحو 19.31 جنيه للشراء و19.34 للبيع



سعر الدولار الامريكي في بنك بلوم مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي ىمقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر اليوم الاحد نحو 19.24 جنيه للشراء و19.34 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك قناة السويس: 19.24 جنيه للشراء و جنيه 19.34 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك البركة :

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك البركة19.24 جنيه للشراء و19.34 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك كريدي أجريكول19.27جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الاسلامي:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الاحد نحو 19.31 جنيه للشراء و19.34 للبيع



سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الاحد بنحو 19.27 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع



سعر الدولار في في بنك " اتش اس بي سي " اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد بنحو 19.24 للشراء و19.34 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك ميد بنك اليوم:

بلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك ميد بنك نحو 19.31 جنيه للشراء و19.34 للبيع