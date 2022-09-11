رسالة نارية من منى فاروق للجمهور بعد ظهورها بملابس مكشوفة

منى فاروق، توجد العديد من الشخصيات الشهيرة في عالم الفن أو الكرة أو الطرب، التي تشغل اهتمام الجماهير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة ممن اعتادوا مشاركة يومياتهم عبر حساباتهم الشخصية.

منى فاروق

وتعتبر منى فاروق أحد الشخصيات التي لطالما تلقى اهتماما ومتابعة كبيرة من الجمهور، حيث تتفاوت وتختلف التعليقات بين المحفزة والمسيئة التي تصل حد الإهانة في أحيان كثيرة، رغم تهديدها مؤخرا لمن يسيء إليها بملاحقته قضائيًا.

صورة منى فاروق

وتداول رواد مواقع التتواصل صورة لـ منى فاروق نشرتها على حسابها الرسمي عبر إنستجرام ظهرت خلاله بملابس مكشوفة "قميص نوم"، لتنل نصيبا كبيرا من الهجوم، قبل الجهور، ما دفعها للرد عليهم والخروج عن صمتها.

رد منى فاروق

وردت منى فاروق على من يهاجمونها بغضب شديد قائلةً: "كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي.. يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد.. ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب.. انتوا مزعجين جدا.. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر".

غضب منى فاروق

وواصلت منى فاروق الرد على المسيئين داعية لهم أن يخشوا الله وأضافت: "بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب.. أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه ؟؟ خافوا ربنا شوية..ربنا موجود وهيعوضني خير.. وأنا في حماية ربنا".

منى فاروق والمسيئين

وطالبت منى فاروق المتابعين لها بتركها وشأنها وعدم التخدل في تفاصيل حياتها الشخصية، قائلةً: "ملكوش دعوة بحياتي خليكوا في حالكم انا مبخافش، واللي بيقولوا عني كلام وحش هتروحوا النار"، كما فتحت الأسئلة لمتابعيها وأحرجت صديق لها كتب تعليق: "انتي فين" لترد: "اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم لسة".

إطلالة منى فاروق

وأطلت منى فاروق على جمهورها في لايف على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" تحدثت خلاله عن معاناتها النفسية الشديدة التي عانت منها مؤخرا واكتئابها خلال الفترة الماضية مؤكدة خضوعها للعلاج خلال تلك الآونة.

سبب سفر منى فاروق للخارج

وقالت منى فاروق إنها سافرت إلى خارج مصر من أجل الحصول على راحة نفسية والاستجمام، نافيةً خضوعها لإجراء عملية تتجميلية، مشيرةً إلى عدم فعلها أي شيء منذ معرفة الجمهور بها معلقةً: "كله طبيعي".

منى فاروق كانت متزوجة

وأوضحت منى فاروق أنها كانت متزوجة وانفصلت، ردًا على أحد المتطاولين عليها، حيث قالت: "أنا كنت متجوزة وانفصلت، وأي حد هيتطاول معايا أو يشتمنى هيتجازى قانونيا"، وذلك رغبة منها في منع حدوث تطاول عليها من البعض مجددا.

ظهور منى فاروق مع السبكي

يُذكر أن منى فاروق قد ظهرت مع المنتج محمد السبكي، في إحدى المدن الساحلية مرتدية "مايوه"، حيث نشرت الصورة على حسابها على أنستجرام، ووعدت جمهورها بمفاجأة قريبة قبل أن تزيل المنشور مجددا.