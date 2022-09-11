تعرف على الخط الساخن لشكاوى شركة الكهرباء

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خط ساخن لأعطال الكهرباء، يمكن للعملاء من خلاله التواصل مع الشركة، والإبلاغ عن العطل والمشاكل التي تقابل جميع المواطنين، وذلك بكافة الشركات على مستوى الجمهورية وأيضا لتسهيل عملية تقديم الشكاوى.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الخط الساخن لشكاوى شركة الكهرباء، لإمكانية التواصل مع شركات الكهرباء من أجل الشكاوى والاستفسارات حول الخدمات المختلفة، وفقا لوزارة الكهرباء، وهو على النحو التالي:-

شكاوى شركة الكهرباء

لتقديم شكاوى الكهرباء، يمكن الاتصال بالخط الساخن لأعطال الكهرباء، وهو 121، على مدار الـ24 ساعة، سواء للإبلاغ عن عطل، أو تقديم أي شكوى تخص فواتير الكهرباء، أو الخدمة بشكل عام.

أرقام الخط الساخن للخدمات المختلفة

- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن متأخرات: 7021.

- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

تطبيقات شركة الكهرباء لتسجيل قراءة العداد

كما أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة، عددًا من التطبيقات على الهاتف المحمول، للتعامل مع كل ما يخص فواتير الكهرباء، سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد، ومنها: تطبيق "احسب فاتورتك"، وتطبيق "شكاوى الفواتير"، ومن خلال رسائل SMS أيضًا عبر الرقم 91121، والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة الكهرباء، قد أتاحت خدمة السداد والاستعلام الإلكتروني لفاتورة الكهرباء وشحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيًا، من داخل المنزل، دون الذهاب إلى فروع شركات الكهرباء، وذلك لتجنب الاختلاط والتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة، نحو 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، و120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.