"شاكر" يتابع مع رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مستوي الاداء بالشركة والتطوير اللازم بها

إستمرارًا للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وفى هذا الصدد ففى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والتى يضم موقعها الجغرافي العديد من مشروعات إستصلاح الأراضي ووجود عدد غير قليل من المواقع الصناعية، وتقدم الشركة خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث تمتد بإتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حى العامرية)

ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى ( 2،5 مليون ) مشترك منهم عدد( 1،029 مليون ) مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على الاغراض( الصناعية - الزراعية - المرافق - منزلية - تجارية - أغراض أخرى) تم تنفيذ لعمليات الاحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء( محافظة البحيرة & محافظة مطروح & مدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية & قرى حى العامرية بمحافظة الاسكندرية) وبلغ قيمة المنصرف على الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/6/2022 وحتى 31/8/2022 مبلغ قدره حوالى ( 61 مليون جنيه) وذلك من خلال حصر المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاعات شبكات التوزيع وتقديم الاقتراحات والحلول العاجلة التي تساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين والبدء الفوري في تنفيذ الحالات الحرجة.

حيث بلغ إجمالي مكونات الشبكة بنطاق عمل الشركة :

§ بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (337) لوحة.

§ بلغ إجمالي اطوال الشبكات (51391) كم.

§ وبلغ إجمالي عدد المحولات (28946) محول بإجمالي قدرة (7534) م.ف.أ.

وتقدم الشركة خدماتها على مستوى 6 قطاعات توزيع وهم:

1- قطاع توزيع شمال البحيرة

2- قطاع توزيع وسط البحيرة

3- قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات

4- قطاع توزيع شمال النوبارية

5- قطاع توزيع مطروح

6- قطاع توزيع الساحل الشمالى

وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجًا، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وجه السيد الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل.