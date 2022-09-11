وزير الزراعة يفتتح فعاليات معرض صحارى الزراعي الدولي

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، النسخة الرابعة والثلاثون من المعرض الزراعي الدولى "صحاري"، الذي يعد أكبر معرض زراعي في إفريقيا، ويشارك بالمعرض هذا العام 170 شركة متخصصة في المجالات الزراعية من 20 دولة مختلفة، ويستمر المعرض والمؤتمر لمدة 4 أيام في الفترة من 11-14 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة.



وأشاد القصير بتنظيم المعرض وعدد الشركات الأجنبية المشاركة به خاصة وأن المعرض هذا العام يأتي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية الأساسية بل والتوجه إلى زيادة الفرص التصديرية.



وفي ذات السياق، أوضح وزير الزراعة أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات المرنة والتي أثبتت أنها أكثر القطاعات تحملا للصدمات وتحقيق معدل نمو متسارعًا، مشددًا على أن الدولة المصرية تعطي إهتماما كبيرًا للزراعة لأنها المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، كما أن القطاع يستوعب ٢٥٪ من العمالة ويسهم بأكثر من ١٥٪ من الدخل القومي.



ومن جانبها قالت هناء يوسف -مدير عام المعرض:"لدينا دور رائد لدعم توجيهات الحكومة المصرية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 من خلال توفير العديد من الخدمات التي تساهم في تنفيذ تلك الإستراتيجية، حيث سيوفر المعرض لأول مرة الخدمات الإستشارية للمزارعين من خلال عدد كبير من كبار الخبراء المتخصصين في المجالات الزراعية، كما يتميز المعرض هذا العام بتغطية أكثر شمولًا لجميع الموضوعات المتداولة التي تخص قطاع الزراعة ".



وأضافت هناء، "كجزء من نمو المعرض وتماشيًا مع احتياجات السوق، فقد خصص صحارى قطاع كامل للمياه وأنظمة الري يتضمن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات: مضخات حفر آبار المياه العميقة، وأنظمة الري الحديثة، وآليات معالجة المياه".



وتماشيًا مع هدف المعرض المتمثل في ربط خبراء الصناعة وإنشاء شبكة ضخمة من المهنيين، يقدم المعرض برنامجًا للمطابقة، حيث يقوم ممثلو المعرض بتنسيق الإجتماعات المجدولة مسبقًا بين العارضين والزائرين ذوي الصلة عبر جميع الأنشطة التجارية المغطاة بناءً على الإهتمامات المشتركة لضمان أقصى نتيجة لكلا الطرفين. ويتضمن البرنامج مشاركة للزائرين من عدة دول في إفريقيا والشرق الأوسط لضمان توفير فرص للتوسع في الأعمال التجارية لكل المشاركين بالمعرض. كما سيقوم المعرض بإستضافة أكثر من 90 جلسة وورشة عمل متخصصة في مجال الزراعة وسيدير هذه الجلسات عدد من أهم الخبراء في المجال من مصر وخارجها وذلك لنقل أحدث التطورات والتكنولوجيا في القطاع الزراعي للحاضرين.



وللمرة الثانية على التوالي، وقع اختيار سفارة هولندا بالقاهرة علي معرض صحاري الدولي لعقد ورشتي عمل متخصصين في مجال الزراعة والاستدامة بالتعاون مع مجلس الأعمال الهولندي الأفريقي. سيتم التركيز في ورشة العمل الأولي على تأثير حماية الأصناف النباتية على تنمية الزراعة في مصر، بينما الورشة الثانية ستختص في الطرق المختلفة للتأقلم على المناخ.



يذكر أن ﻣﻌﺮض ﺻﺤﺎرى ﻫﻮ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻤﺼﺮي، والمنصة الأقوى للإنتاج الزراعي والحيواني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يجمع معرض صحارى المصنعين والتجار المحليين والإقليميين من شتى قطاعات سلسلة التوريد للمجال الزراعي، حيث يمثل المعرض فرصة فريدة للتواصل وبناء العلاقات وزيادة المبيعات خاصةً بمشاركة عالمية من دول مختلفة من بينها: الصين، ألمانيا، هولندا، بولندا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، الهند، الأردن، تركيا، ولبنان، وحضور أكثر من 20 ألف زائر محلي ودولي.