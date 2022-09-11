بالشروط والأسعار.. ننشر السن القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي

أصدر مجلس الوزراء قرارا في يوليو الماضي، بتعديل السن القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي للمواطنين المصريين، لتبحث الكثير من الأسر المصرية عن سن استخراج البطاقة الشخصية لأبنائها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، السن القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى الشروط والأسعار، وهي على النحو التالي:-

السن القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي

ووفقًا للتعديل الجديد، يكون سن استخراج بطاقة الرقم القومي الشخصية بداية من 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وبناء عليه، يتوجب على كل من يبلغ 15 عاما، التقدم بطلب لإصدار البطاقة، من خلال التوجه إلى السجل المدني قطاع الأحوال المدنية في الحي التابع له محل سكنه.

ويتم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات، كما تحتاج البطاقة أيضًا إلى تغيير بيانات في حالات التحديث مثل الزواج أو الطلاق أو الترمل أو تغيير محل الإقامة.

وبعد تعديل السن القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي، يتاح للمواطنين استخراجها لأول مرة عند بلوغ 15 عامًا، من خلال ثلاث خطوات، كالتالي:

1- الحصول على استمارة الرقم القومي من السجل المدني، وكتابة البيانات واعتمادها من الجهة التابع لها المواطن.

2- يرفق بالاستمارة المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية وبحضور ولي الأمر درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

3- تقديم الاستمارة مرفقة بالمستندات المطلوبة للموظف المختص بالسجل المدني.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

1- يشترط أن يكون المواطن مصري الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا بعد تعديل مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا.

3- أن يكون مسجلًا له شهادة ميلاد إلكترونية.

أسعار الاستمارات

1- استمارة عادية 45 جنيهًا، تُسلم البطاقة بعد 15 يومًا.

2- استمارة عاجلة 120 جنيهًا، تُسلم البطاقة بعد 3 أيام.

3- استمارة مميزة 170 جنيهًا، تُسلم البطاقة بعد يوم واحد.