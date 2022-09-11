أسعار الأسمنت اليوم الأحد 11سبتمبر 2022

الأحد 11/سبتمبر/2022 - 05:37 م 9/11/2022 5:37:42 PM

وفقًا للائحة التسعيرية المعلنة من مصانع الحديد خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي أعلنت تثبيت معظم المصانع لسعر الطن تستعرض بوابة الفجر أسعار الأسمنت:



أسعار أسمنت النصر اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:



سجل أسمنت النصر اليوم الاحد سعر الاسمنت بنحو 1360 جنيه للطن

أسعار أسمنت المسلح اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022



سجل أسمنت المسلح اليوم الاحد سعر بنحو 1360 جنيه للطن

أسعار أسمنت وادي النيل اليوم 11 سبتمبر 2022:



سجل أسمنت وادي النيل اليوم الاحد سعر الاسمنت بنحو 1350 جنيه للطن

أسعار أسمنت حلوان اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:



سجل أسمنت حلوان اليوم الاحد سعر الاسمنت بنحو 1400 جنيه للطن

أسعار أسمنت المخصوص اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:



سجل أسمنت المخصوص اليوم الاحد سعر الاسمنت بنحو 1380 جنيه للطن

أسعار أسمنت السويدي اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:



وصل سعر أسمنت السويدي اليوم الاحد اليوم لنحو 1430 جنيه للطن

أسعار أسمنت العسكري اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:



وصل سعر أسمنت العسكري اليوم الاحد لنحو 1320 جنيه للطن