أسعار الحديد اليوم في الشركات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

استقرت أسعار الحديد بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022

وسبق أن أعلنت المصانع المحلية في مصر لإنتاج حديد التسليح عن انخفاض السعر خلال شهر يوليو الماضي، وكانت مصحوبةً بانخفاض جديد تقدر قيمته بـ500 جنيه في المتوسط في الطن الواحد، ويرجع ذلك إلى وجود هبوط المتتالي بست خام البليت بالبورصة العالمية وتحديدًا الوارد في السوق الروسية، علمًا بأنه ستكون أسعار الحديد سجلت بشهر يونيو المنتهي انخفاضًا وقد تجاوز 1100 جنيه للطن، وذلك مقابل سعر شهر مايو الماضي.



ويعرض " الفجر " أسعار الحديد والاسمنت للمستهلك لمجموعة من الشركات



أسعار حديد عز اليوم الاحد 11سبتمبر 2022:

للطن سجل حديد عز اليوم الاحد الحديد ب نحو 17670 جنيه

اسعارحديد المصرين اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022

سجل حديد المصريين اليوم الاحد سعر الطن نحو 17.570 جنيه للطن

اسعار حديد السويس اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022

سجل سعر حديد السويس اليوم الاحد نحو 17570 جنيه للطن

اسعار حديد المراكبي اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:

سجل اسعار حديد المراكبي اليوم الاحد نحو17550 جنيه للطن

اسعار حديد العشري اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022

سجل حديد العشري اليوم الاحد نحو17500 جنيه للطن

اسعار الاسمنت في مجموعة من الشركات اليوم الاحد 11سبتمبر 2022

اسعار اسمنت النصر اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:

سجل اسمنت النصر اليومالاحد سعر الاسمنت بنحو 1360 جنيه للطن

اسعار اسمنت المسلح اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022

سجل اسمنت المسلح اليوم الاحد سعر بنحو 1360 جنيه للطن

اسعار اسمنت وادي النيل اليوم 11 سبتمبر 2022:

سجل اسمنت وادي النيل اليوم الاحد سعر الاسمنت بنحو 1350 جنيه للطن

اسعار اسمنت حلوان اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:

سجل اسمنت حلوان اليوم الاحد سعر الاسمنت بنحو 1400 جنيه للطن

اسعار اسمنت المخصوص اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:

سجل اسمنت المخصوص اليوم الاحد سعر الاسمنت بنحو 1380 جنيه للطن

اسعار اسمنت السويدي اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:

وصل سعر اسمنت السويدي اليوم الاحد اليوم لنحو 1430 جنيه للطن

اسعار اسمنت العسكري اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:

وصل سعر اسمنت العسكري اليوم الاحد لنحو 1320 جنيه للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق

