اسعار مواد البناء اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022

شهدت أسعار مواد البناء اليوم حالة من الاستقرار اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022 ويقدم ”الفجرالاقتصادي" اسعار مواد البناء من الجبس والاسمنت الابيض وأسعار الزلط والطوب الاحمر اليوم للمستهلك.



سعر طن الجبس اليوم 11 سبتمبر2022



سجل سعر جبسينا سيناء اليوم الاحد نحو 850 إلى 860 جنيهًا.

سجل سعر جبس العامريةاليوم الاحد نحو 650 إلى 655 جنيهًا.

سجل سعر جبس السويساليوم الاحد نحو 580 إلى 580 جنيهًا

سجل سعر جبس الدولية اليوم الاحد بنحو 700 إلى 710 جنيهًا.

سجل سعر نجوم سيناء المعمار اليوم الاحد نحو 690 إلى 690 جنيهًا.



أسعار الأسمنت الابيض اليوم 11 سبتمبر 2022:



• سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيهًا للطن.

• سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2500 جنيهًا للطن.

• وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2500 جنيهًا للطن.



سعر متر الزلط اليوم 11 سبتمبر 2022



سعر متر الزلط الكبير يتراوح ما بين 140 إلى 160 جنيهًا.

سعر مكعب الزلط نحو 150 جنيهًا.

سعر متر الزلط السن نحو 125 جنيهًا.

سعر متر الزلط الفينو يتراوح ما بين 185 إلى 200 جنيهًا.



سعر متر الرمل اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022:



بلغ سعر متر الرمل نحو 190 إلى 250 جنيهًا.



سعر الطوب الأحمر اليوم 11 سبتمبر 2022:



سعر الطوب الأحمر الأسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر الأسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6500 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر الأسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر الطفلي مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة 1595 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر الرملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2060 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر الرملي خفيف 60×20×20 سم م3 950 جنيهًا.



وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.