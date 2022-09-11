كواليس نقل نعش الملكة إليزابيث من اسكتلندا إلى إدنبره

وقف آلاف الأشخاص في صمت مهيب أثناء إنتقال نعش الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا إلى إدنبره في رحلة تستغرق 6 ساعات عبر الأرياف الاسكتلندية.

غادر نعش الملكة اليزابيث قصر المورال تحت شمس ساطعة وإجتازت السيارة التي تحمل النعش المصنوع من خشب السنديان بوابة القصر وسط حزن شديد على وفاة الملكة إليزبيث وقد غطى النعش العلم الاسكتلندي وإكليل الورد ومر الموكب المؤلف من 7 سيارات ببطء أمام باقات الزهور من حدائق القصر.

وقال الأستاذ الجامعي "مارك ليندلي هايفيلد" المقيم في إنفرس " شعرت بالحاجة لآتي إلى بالمورال" تكريمًا للملكة مرتديًا الزي الاسود حزنًا على وفاتها.



وذكرت "نيا غراي وانل" عالمة في مدينة بالاتير " هي الملكة الوحيدة التي عرفتها طوال حياتي" وكانت بالاتير اول المدن التى مر بها الموكب الملكي وإنتشر الأهالي في الشوارع يرتدون السواد.

ووقف رجال الدين أمام كنيسة مدينة بالاتير وإنحنى بعضهم أثناء مرور النعش وغيرهم من ممثلوا السلطة المحلية بالزي الاسكتلندي التقليدي.

وفاة الملكة إليزابيث

وتوفت الملكة اليزابيث يوم الخميس عن عمر يناهز 96 عامًا في قصرها الإسكتلندي في بالمورال وذلك بعد أن إعتلت عرش الملكية لمدة بلغت سبعين عاما.

تولية تشارلز الثالث عرش بريطانيا

وذكر ملك بريطانيا تشارلز الثالث في أول خطاب له بعد توليه عرش بريطانيا إنه يشعر بالفضل الكبير لوالدته الملكة اليزابيث الثانية التي امضت 70 عامًا في خدمة الوطن.

وأشار قائلًا: "ليصحبك غناء الملائكة إلى حيث تكونين في سلام".

تهنئه الدول للملك تشارلز الثالث بإعتلائه عرش المملكة

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج رسالة تهنئة، إلى الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه عرش بريطانيا مؤكدًا على تعزيز التفاهم والتعاون والصداقة بين البلدين.

وأرسل فلاديمير بوتين رئيس روسيا، برقية تهنئة للملك تشارلز الثالث بتوليته عرش بريطانيا متمنيًا له التوفيق والصحة الجيدة.

وبعث "بوتين" برقية معزيًا بعث ببرقية معزيًا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية وذكر فيها أنه حظى على احترامها ورعايتها فضلًا عن السلطة على المسرح العالمي مضيفًا أن أهم الأحداث في التاريخ ترتبط ارتباطًا وطيدًا باسم صاحبة الجلالة.