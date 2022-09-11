27 % ارتفاع في صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى روسيا



ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى روسيا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 27%،لتبلغ نحو 46 مليون دولار مقارنة بنحو 36 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الأحد ارتفاع الكميات المصدرة إلى السوق الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 50.145 ألف طن،مقارنة بنحو 43.320 ألف طن خلال نفس الفترة من 2021،بارتفاع بلغت نسبة نحو 15.7%. وأشارت إلى أن صادرات مصر من "الفراولة المجمدة" إلى روسيا بلغت خلال النصف الأول من 2022 نحو 17.913 ألف طن بقيمة بلغت 17.917 مليون دولار،فيما بلغت صادرات "الخضر المجمدة" نحو 21.947 ألف طن بقيمة بلغت 16.638 مليون دولار،وبلغت صادرات مصر من "الإثمار والبذور الزيتية" إلى روسيا نحو 2064 طنا بقيمة بلغت نحو 3.4 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من "الجبن الأبيض" إلى روسيا خلال 6 شهور من 2022 نحو 875 طنا بقيمة بلغت 1.7 مليون دولار،فيما بلغت صادرات" محضرات أساسها الحبوب" نحو 594 طنا بقيمة بلغت 1.1 مليون دولار،وبلغت صادرات" البطاطس المجمدة" نحو 2116 طنا بقيمة بلغت 914.7 ألف دولار،فيما بلغت صادرات "السكر" نحو 1620 طنا بقيمة بلغت مليون دولار.

وأظهرت النشرة بلوغ صادرات مصر من "الفواكه المجففة" إلى روسيا خلال 6 شهور نحو 421 طنا بقيمة بلغت 497.886 ألف دولار،فيما بلغت صادرات "البصل المجفف" نحو 151 طنا بقيمة بلغت نحو 347.7 ألف دولار،وسجلت صادرات "الخضار المخلل" نحو 526 طنا بقيمة بلغت 397.8 ألف دولار.

وأشارت النشرة إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى روسيا ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 61% لتسجل ما قيمته 64 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار في 2020. وبلغ عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى روسيا في 2021 نحو 151 شركة من بينها 21 شركة تزيد صادراتها على مليون دولار بنسبة 72% من إجمالي الصادرات.