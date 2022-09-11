الأردن تمدد مهل إقامة المركبات المملوكة لمواطني المملكة العربية السعودية

مددت دائرة الجمارك الأردنية فترة إقامة المركبات المملوكة لمواطني المملكة العربية السعودية والمستنفدة للمدد القانونية الممنوحة لهم بمدتين إضافيتين.



وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك إنه تقرر تمديد المدة الأولى 4 أشهر بواقع رسوم 60 دينارا، والمدة الثانية 6 أشهر بواقع رسوم 80 دينارا، بالإضافة إلى رسوم الترخيص، ليصل بموجبها مجموع الدخول إلى 18 شهرًا حسب طبيعة كل حالة.



وأشار إلى أن هذا القرار يأتي لدعم سبل التعاون وتشجيع الحركة السياحية والعلاجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين الأردنية والسعودية في مختلف المجالات.