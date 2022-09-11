طريقة التقديم للصف الأول الثانوي 2022 بالمدارس التكنولوجية إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، من 4 سبتمبر حتى 14 سبتمبر 2022، وذلك للراغبين فى الالتحاق بالمدارس التكنولوجية.

وتزامنًا مع ذلك، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم، عن خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2022 بالمدارس التكنولوجية، والأوراق المطلوبة، للتقديم أثناء المدة المحددة لذلك.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، التفاصيل الكاملة حول طريقة التقديم للصف الأول الثانوي 2022 بالمدارس التكنولوجية، وفقًا لبيان رسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي على النحو التالي:-

طريقة التقديم للصف الأول الثانوي 2022 بالمدارس التكنولوجية

يمكن التقديم للصف الأول الثانوي 2022 بالمدارس التكنولوجية، بالمرحلة الثانية، من خلال زيارة هذا الرابط الإلكتروني المخصص لها (اضغط هنـــــــا).

كما نوهت الوزارة، بضرورة الاطلاع على الملف الخاص بتفاصيل الالتحاق بكل مدرسة من المدارس التكنولوجية على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

المدارس التكنولوجية المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي 2022

- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة أسيوط.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة غبور(1) للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة غبور(2) للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.