3.85 % ارتفاع معدل التضخم في الأردن

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الأردن للأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بنسبة 3.85 بالمئة، ليبلغ 106.07 مقابل 102.14 لنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الأحد، إن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 20.97 بالمئة، النقل بنسبة 5.80 بالمئة، الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 10.15 بالمئة، الإيجارات بنسبة 1.59 بالمئة، والثقافة والترفية بنسبة 8.14 بالمئة. وأشارت الدائرة، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من هذا العام، بنسبة 5.36 بالمئة، ليصل إلى 108.18 مقابل 102.68 لنفس الشهر من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، ساهم في هذا الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.59 بالمئة، النقل بنسبة 6.89 بالمئة، الإيجارات بنسبة 4.48 بالمئة، الثقافة والترفية بنسبة 14.2 بالمئة، والصحة بنسبة 6.97 بالمئة. --(بترا)