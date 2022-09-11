خطوات تحديث بطاقات التموين 2022، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل، وذلك للاستعلام عن طريقة تحديث بطاقات التموين 2022 إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر.

وتعد خطوات تحديث بطاقات التموين 2022 من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عددًا كبيرًا من المواطنين، حاملي بطاقات التموين، حيث يبحثون باستمرار عن الخطوات اللازمة لتحديثها وآخر موعد لذلك، خوفًا من تعرضها للوقف أو التلف.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات تحديث بطاقات التموين 2022 عبر موقع دعم مصر الإلكتروني، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي على النحو التالي:-

تحديث بطاقات التموين 2022

ووفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن آخر موعد لتحديث بطاقات التموين 2022، هو نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك عقب مد مهلة إضافة رقم الهاتف المحمول شهر إضافي بدلا من انتهائها 30 أغسطس الماضي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن آخر موعد لتحديث البطاقات، 30 سبتمبر الجاري، وذلك سواء في المكاتب والإدارات التموينية أو عبر المنصات الرقمية "موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية"، وذلك تيسيرا على أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يستكملوا تسجيل رقم الموبايل على البطاقة في المهلة السابقة.

خطوات تحديث بطاقات التموين 2022

ويمكنكم الآن متابعينا الكرام معرفة خطوات تحديث بطاقات التموين 2022، من خلال السطور التالية:-

- قم بالدخول على موقع دعم مصر الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الضغط على هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

- وعقب الدخول على موقع دعم مصر، ستظهر لك خانة تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا وموجود على كارت البطاقة.

- ثم عليك بكتابة رقم الموبايل لصاحب بطاقة التموين.

- وبعد ذلك يرسل موقع دعم مصر، رسالة على رقم الموبايل، تفيد بقبول الرقم أو رفض تسجيله أو مراجعته.

ونوهت وزارة التموين، لضرورة أن يكون رقم الموبايل الذي سيتم إضافته على البطاقة، مسجلًا باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربعة وهي (اتصالات - أورنج - فودافون - we).