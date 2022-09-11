توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها مساء اليوم، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة على جميع المناطق والمدن، وذلك بداية من غدًا الإثنين 12 سبتمبر وحتى الأربعاء 14 من الشهر نفسه، مؤكدة استمرار الشبورة المائية الخفيفة في ساعات الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد الجوية، في توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إلى أن الشبورة ستستمر يوميًا حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس غدا

وأكدت الأرصاد، أنه من المتوقع خلال الأيام الثلاثة المقبلة، أن يسود طقس حار رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد.

وفيما يلي، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وجاءت كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 12 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 14 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.